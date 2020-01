Un adolescent in varsta de 17 ani a reusit sa supravietuiasca dupa s-a ratacit in muntii Utah, fiind blocat timp de circa 30 de ore. Tanarul a utilizat functia de alarma a telefonului sau pentru a reusa sa ramana treaz, transmite CNN.



Nicolas Stacy-Alcantara a tinut sa mentioneze ca in momentul in care s-a aventurat la acesta drumetie vremea era blanda, conditiile meteo inrautatindu-se pe parcurs. Din aceasta cauza, nu a mai putut recunoaste drumul pe care trebuia sa o ia in interiorul Canionului Millcreek din Muntii Wasatch.

Facandu-si probleme cum ca ar fi putut face hipotermie sau ca si-ar putea pierde cunostinta, el s-a gandit sa isi seteze alarma pe telefon sa sune la fiecare 30 de minute pentru a sta treaz.

"Au mai fost momente in care am motait, dar am fost treaz in majoritatea timpului", a povestit el.

In cele din urma, adolescentul a fost descoperit de schiori, dupa mai mult de 30 de ore. A fost transportat la spital, unde a fost tratat pentru hipotermie si degeraturi la picioare, noteaza hotnews.ro.

