Fostul premier Adrian Nastase sustine ca, in mod paradoxal, doborarea avionului ucrainean de catre fortele armate iraniene a calmat retorica de razboi din Orientul Mijlociu.



"In mod paradoxal, doborarea avionului ucrainean de catre fortele armate iraniene a calmat retorica de razboi din Orientul Mijlociu, declansata de asasinarea, 'in legitima aparare', a generalului Soleimany la ordinul presedintelui Trump (probabil ca va trebui sa redefinim, in viitor, notiunea de legitima aparare in dreptul international, tinand seama de doctrina 'legitimei aparari preventive', lansate de presedintele Bush dupa atacarea Turnurilor gemene, in 2001).

Atmosfera de conflict, cu pregatiri de operatiuni militare directe sau prin proxy, amplificate de imaginile de la inmormantarea generalului, s-a modificat datorita tragediei mortii celor 178 de victime – iranieni si straini.

In aceste conditii, Iranul a trebuit sa treaca in defensiva iar soarta pasagerilor avionului doborat (probabil din nepriceperea unor militari iranieni) a 'acoperit' operatiunea de lichidare a lui Soleimany.

Adeseori, in viata internationala, vantul, din motive nestiute, isi schimba directia", a scris Nastase pe blog.