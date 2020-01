"Condoleantele mele sincere Familiei Regale si poporului Sultanatului Oman la moartea Majestatii Sale Sultanul Qaboos bin Said al-Said, a carui conducere a adus prosperitate poporului sau si care a depus eforturi pentru pace si stabilitate in regiune", a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al-Said, a murit la varsta de 79 de ani, dupa o domnie de 50 de ani.

"Cu adanca tristete, sultanatul Oman il deplange pe sultanul nostru Qaboos bin Said al-Said care a fost chemat la divinitate vineri seara", a transmis agentia de presa oficiala.

Sultanul ar fi suferit de o boala, posibil, un cancer de colon, transmite AFP.

S-a remarcat precum monarhul cu cea mai lunga domnie din Orientul Mijlociu si din lumea araba.

Dupa decesul acestuia au fost declarate trei zile de doliu national, noteaza digi24.ro.

Noul Suveran, Haitham bin Tariq al-Said, este varul defunctului.

My heartfelt condolences to the Royal Family and the people of the Sultanate of #Oman 🇴🇲 for the passing away of His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said, whose leadership brought prosperity to his people and who worked hard for peace and stability in the region.