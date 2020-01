Potrivit autoritatilor, o femeie in varsta de 45 de ani a fost atacata si ucisa de cainele sau din rasa ciobanesc belgian Malinois, intr-un centru de dresaj. Incidentul a avut loc in Elvetia, transmiste AFP.



O ancheta a fost deschisa in acest caz, pentru a se afla circumstantele in care a murit femeia in centrul de dresaj din Auboranges, vestul Elvetiei.

Cainele femeii, care a devenit extrem de agresiv, era alaturi de femeie. De asemenea, acesta a atacat si a muscat un agent de politie, inainte de a fi impuscat de un altul.

"Primele constatari dezvaluite de autopsie indica faptul ca decesul a survenit in urma hemoragiei cauzate de rani multiple si grave la nivelul membrelor superioare", se arata intr-un comunicat al procurorului general adjunct din cantonul Fribourg.

Investigatiile, inclusiv cele medicale, se afla in curs de desfasurare, noteaza jurnalul.ro.