Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucuresti, Morteza Abutalebi, a declarat, vineri, ca recentul atac cu rachete al tarii sale asupra a doua baze militare din Irak l-a facut pe presedintele SUA, Donald Trump, "sa reconsidere un pic lucrurile" si a calificat acea interventie militara drept "o palma" data Statelor Unite ale Americii.

"Noi cu acest atac cu rachete puternic pe care l-am efectuat l-am facut pe domnul Trump sa reconsidere un pic lucrurile. Sa speram ca va fi mai rational in ceea ce priveste lucrurile pe care le va spune si le va face", a afirmat diplomatul iranian, intr-o conferinta de presa, potrivit traducerii oficiale.

Ambasadorul Iranului a vorbit si despre momente din istoria negocierilor dintre tara sa si Statele Unite ale Americii.

"Noi, cu aceleasi State Unite ale Americii, am ajuns la un acord in cadrul Planului Comun si Cuprinzator de Actiune. Ei insisi au fost cei care nu au actionat conform semnaturii pe care au pus-o pe acord. Asadar, cum cineva care nu actioneaza conform propriilor lucruri pe care si le-a asumat, cum poate pune preconditii? Se pare ca aveau nevoie de o palma din partea Iranului, pentru a se intoarce la masa negocierilor. Sa speram ca i se va intoarce ratiunea si se vor intoarce la masa de negocieri. (...) De la Al Doilea Razboi Mondial incoace, nimeni nu daduse asemenea palma Statelor Unite si speram ca i-a durut indeajuns incat sa se intoarca la a fi rationali", a adaugat diplomatul.

In opinia sa, "guvernele Statelor Unite ale Americii din ultimele decenii au aratat ca urmaresc sa puna bazele pacii si stabilitatii in lume, dar pe cale militara".

Citeste si: SUA au sustinut la ONU ca uciderea lui Qassem Soleimani a fost...

"Privind la atacurile Iranului asupra bazelor militare ale Statelor Unite ale Americii, in urma acestora, Statele Unite au decis sa nu mai urmareasca acest plan, pe cale militara, ci sa abordeze prin negocieri. Din ultimul discurs al presedintelui Trump reiese faptul ca acesta s-a convins ca nu mai poate sa incerce sa rezolve chestiunile la nivel global prin actiuni militare. (...) El isi va da seama ca nici prin impunerea de sanctiuni economice nu va rezolva problemele in lume. In momentul in care se va convinge ca problemele pe plan mondial nu se pot rezolva decat prin negocieri, atunci va renunta si la impunerea de sanctiuni", a punctat ambasadorul Iranului la Bucuresti.

Diplomatul a facut referire si la implicarea SUA in Orientul Mijlociu.

"Noi am declarat in nenumarate randuri ca cea mai stabila ordine pe care o poate cunoaste Orientul Mijlociu si zona Golfului Persic este ordinea si securitatea pe care le stabilesc tarile aflate in acea regiune", a apreciat ambasadorul Iranului la Bucuresti.

Referitor la proliferarea de arme nucleare, Morteza Abutalebi a amintit de ''fatwa'' impotriva acestei actiuni.

Citeste si: Papa Francisc, ingrijorat de conflictul dintre Iran si SUA

"Noi, din punctul de vedere al doctrinei, pe care o impartasim si care este pe termen lung, nu scurt, am mai spus ca posesia, producerea si proliferarea de arme nucleare, din punctul de vedere al Islamului, este interzisa (...) aceasta nu este doar o fatwa religioasa, ci si un ordin politic pentru toate institutiile si pentru toate autoritatile din Iran", a punctat el, potrivit Agerpres.