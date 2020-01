Greta Thunberg, atac dur la adresa sportivului Roger Federer pentru asocierea sa cu banca elvetiana Credit Suisse.



Activista de mediu suedeza in varsta de 17 ani intentioneaza sa il convinga pe tenismen sa renunta la parteneriatul cu banca elvetiana Credit Suisse, despre care sustine ca ar investi masic in interprinderi cu activitate comerciala din combustibilii fosili.

Greta Thunberg foloseste hashtagul RogerWakeUpNow (Roger, trezeste-te acum - n.red.).



In luna noiembrie a anului 2018, nu mai putin de 12 activisti de mediu au intrat in filiala bancii de la Lausanne imbracati in echipamente de tenis, perturband activitatea angajatilor. Pentru aceasta actiune, cei 12 activisti au fost trimisi in instanta si obligati sa plateasca 20.000 de euro, noteaza ziare.com.

Mai multi activisti au aparut cu pancarte pe care aveau mesajul: "Credit Suisse distruge planeta. Roger, ii sprijini?".

Credit Suisse este acuzata ca a acordat suma de 57 de miliarde de dolari organizatiilor care sunt in cautare de noi depozite de combustibili fosili.