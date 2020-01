Un nou val de caldura s-a abatut vineri asupra Australiei si se preconizeaza ca va inrautati, alaturi de rafalele de vant, situatia de criza determinata de incendiile de vegetatie care fac ravagii in sudul si estul tarii, relateaza AFP. Autoritatile au solicitat populatiei sa manifeste prudenta si sa evacueze unele regiuni.



Mii de pompieri s-au pregatit pentru aceasta crestere prognozata a valorilor de temperatura, care vor depasi 40 de grade Celsius in statele Victoria si Noul Wales de Sud. In plus, se preconizeaza ca vantul va sufla din nou cu putere in sud, agravand situatia.

''Conditiile vor fi dificile. Vantul cald si uscat va constitui din nou adevarata provocare'', a explicat jurnalistilor seful pompierilor din zonele rurale din Noul Wales de Sud, Shane Fitzsimmons.

"Vantul va fi intre 35 si 50 km/h, cu rafale de 70-90 km/h in anumite zone, iar aceasta in cea mai mare parte a zilei" de vineri, a spus el.

Premierul din Noul Wales de Sud, Gladys Berejiklian, a declarat ca in statul pe care il reprezinta sunt peste 130 de incendii active, dintre care aproximativ 50 sunt scapate de sub control.

In statul vecin, Victoria, au fost emise ordine de evacuare pentru zonele aflate la frontiera cu New South Wales, scrie Agerpres.

Autoritatile din Victoria au extins joi nivelul de alerta pentru inca doua zile din cauza temperaturilor ridicate preconizate vineri.

Situatie grava si pe Insula Cangurilor

Situatia era deosebit de grava si pe Insula Cangurilor, din sudul statului Australia de Sud, a carei principala localitate, Kingscote, a ramas izolata din cauza flacarilor. Numerosi locuitori s-au refugiat langa dig pana cand un drum va redeveni accesibil.

Deosebit de precoce si de violent, acest sezon de incendii din Australia a provocat decesul a circa 27 de persoane, conform datelor anuntate de guvernul federal, citate joi de Reuters, in timp ce incendiile masive au mistuit peste 10,3 milioane de hectare, o suprafata de marimea Coreei de Sud. De asemenea, flacarile au mistuit peste 2.000 de locuinte, noteaza AFP care mentioneaza ca aceste incendii sunt din ce in ce mai grave din cauza de secetei induse de incalzirea globala.

Catastrofa actuala este ecologica

Chris Dickman, profesor la Universitatea din Sydney, a declarat intr-un comunicat publicat luni ca un miliard de vietuitoare au murit din cauza flacarilor, o cifra ce include mamifere, pasari si reptile, dar nu si insecte sau nevertebrate.

Autoritatile australiene au recomandat vineri unui numar de aproape un sfert de milion de persoane sa evacueze casele si au dispus ca militarii sa fie pregatiti sa intervina in urma agravarii conditiilor meteorologice periculoase.

''Daca puteti pleca, ar trebui sa plecati, nu ar trebui sa va aflati in zonele indepartate si impadurite din statul nostru'', a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation un reprezentant al departamentului pentru situatii de urgenta din statul Victoria, Andrew Crisp.

Mesaje text de alerta au fost trimise pentru 240.000 de persoane din statul Victoria prin care li se solicita sa evacueze, a adaugat Crisp.

Numerosi locuitori din regiunile cu risc ridicat din Noul Wales de Sud si Australia de Sud au fost, de asemenea, indemnati sa evacueze, insa autoritatile nu au furnizat cifre exacte.

Premierul Scott Morrison a declarat ca a dat instructiuni militarilor astfel incat ''sa fie pregatiti sa intervina si sa ofere sprijin imediat''.

John White, primar in East Gippsland, zona ravasita de incendii in noaptea de Revelion, a declarat pentru Reuters ca locuitorii din regiune sunt in miscare. ''Oamenii nu isi asuma niciun risc'', a spus el.

Mii de persoane au ramas fara adapost, iar alte mii au fost nevoite sa evacueze casele in mod repetat din cauza volatilitatii incendiilor.

Biroul australian de meteorologie a anuntat saptamana aceasta ca in aceasta tara au cazut anul trecut doar 6 procente din cantitatile obisnuite de precipitatii, in timp ce temperaturile din timpul zilei au depasit cu 2 grade Celsius valorile normale. ''Australia se incalzeste, sezonul incendiilor se lungeste, iar severitatea vremii favorabile incendiilor din timpul acestui sezon este din ce in ce mai frecventa'', au notat meteorologii.

Incendiile de vegetatie din Australia au emanat circa 400 de megatone de dioxid de carbon in atmosfera si au produs poluanti periculosi, a indicat programul european de monitorizare Copernicus. Fumul a traversat Pacificul, ajungand pana in orase din America de Sud si ar putea ajunge in Antarctica, a notat Organizatia Meteorologica Mondiala.