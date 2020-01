Un barbat in varsta de 26 de ani din Germania care a ramas in stare vegetativa dupa ce un coleg de serviciu a otravit mancarea sa si a altor colegi timp de mai multi ani a murit, a confirmat joi un oficial german, relateaza dpa.



Individul care l-a otravit a fost condamnat la inchisoare pe viata in martie 2019 dupa ce a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce presara o pudra suspecta in mancarea si bautura colegilor de munca - ulterior s-a descoperit ca era vorba despre compusi de plumb si cadmiu - la o companie din orasul Schloss Holte-Stukenbrock, vestul Germaniei. Barbatul, care a fost arestat in mai 2018, este acuzat ca a otravit mancarea colegilor de serviciu de-a lungul mai multor ani.

Procurorii au declarat ulterior ca investigheaza alte 21 de decese premature in randul angajatilor companiei ca urmare a otravirilor.

Parintii barbatului care a murit au vorbit in timpul procesului despre chinul prin care a trecut fiul lor ani de zile, scrie Agerpres.

Avocatii inculpatului au contestat sentinta la Curtea Federala de Justitie (BGH) din Germania.