O scoala situata in Adelaide, Australia, a fost transformata intr-un centru in care ursii koala primesc ingrijire. Numite cele mai vulnerabile victime ale incendiilor din Australia, micutele animale sunt tratate intr-un spital improvizat, unde mai multi voluntari isi ofera ajutorul, scrie TVNZ

In scoala din Adelaide s-a improvizat un spital veterinar in care mai multi ursi koala care au fost gasiti in viata primesc ingrijire. Multe dintre aceste animale sunt deshidratate sau au suferit arsuri majore pe corp.

Mai mult de 150 de voluntari contribuie la ingrijirea animalelor, printre care 80 sunt personal cu pregatire veterinara. Exista inclusiv o unitate pentru terapie intensiva, una de tratatament, alta dedicata celor cu infectii. S-a implementat chiar si o zona verde, de interior si exterior, in care animalele insanatosite se pot catara in copaci.

Fiecare "pacient" are un nume, o fisa medicala cu istoric si cand echipa medicala considera ca si-a revenit acesta este eliberat in salbaticie. Pana in prezent 35 de ursi koala s-au intors la casele lor, desi distruse de flacarile violente izbucnite in septembrie 2019.

Se pare ca in fiecare zi sosesc animale care au nevoie sa fie supravegheate si ingrijite. Cele mai multe exemplare au labutele arse, suferinte cauzate de faptul ca s-au urcat in copaci in flacari, in incercarea de a se salva. Alte animale ajung intr-o stare severa si nu mai pot fi salvate, astfel ca se opteaza pentru eutanasiere.

Citeste si: Un caine a salvat o turma de oi din calea incendiilor din Australia...

Personalul care lucreaza la centru spune ca nu poate ramane indiferent la suferinta animalelor, dar au gasit suport in comunitatea care ajuta.