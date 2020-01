International • 9 Ianuarie 2020 • 16:26 16:26 Lectura de un minut

Papa Francisc si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu riscurile unui "conflict la scara mai larga", in conditiile cresterii tensiunilor intre Iran si Statele Unite, si a cerut o implicare mai mare a comunitatii internationale pentru pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si dpa.

Semnalele care vin din Orientul Mijlociu sunt "extrem de ingrijoratoare", a declarat papa Francisc in fata ambasadorilor Sfantului Scaun, reuniti la Vatican pentru ceremonia traditionala a depunerii juramantului. "Escaladarea tensiunilor intre Iran si Statele Unite risca sa puna la grea incercare procesul de reconstructie a Irakului si, de asemenea, sa puna bazele unui conflict la scara mai larga, pe care cu totii dorim sa-l putem preveni", a adaugat Suveranul Pontif. In fata diplomatilor din intreaga lume, el si-a exprimat speranta "unei implicari mai asidue si mai eficiente din partea comunitatii internationale", in favoarea pacii in regiune. "Ma refer mai ales la mantia tacerii care risca sa acopere razboiul care a devastat Siria in acest deceniu", a spus pontiful argentinian, care a implinit 83 de ani in decembrie. Citeste si: SUA au sustinut la ONU ca uciderea lui Qassem Soleimani a fost... El si-a exprimat "recunostinta fata de Iordania si Liban pentru ca au gazduit si au oferit ingrijiri, cu multe sacrificii, pentru mii de refugiati sirieni", insa si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu riscurile de tensiune si instabilitate din aceste tari. Papa a vorbit, de asemenea, despre Yemen "care se confrunta cu una dintre cele mai grave crize umanitare din istoria recenta, intr-un climat de indiferenta generala" si despre razboiul din Libia "agravat de atacurile gruparilor extremiste si de o crestere a violentelor in ultimele zile". La final, Suveranul Pontif a lansat un apel catre Europa pentru ca "ea sa nu piarda sentimentul solidaritatii care a caracterizat-o de secole, chiar si in momentele cele mai dificile din istoria sa". "Incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris a aratat cat de fragil si usor este sa distrugi chiar si ceea ce pare solid", a mai spus Papa Francisc, potrivit Agerpres. Citeste si: Basescu: Daca SUA isi pun mintea cu Iranul, il rad de pe fata...

