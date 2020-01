Mihai Malaimare Jr. a fost recompensat cu Premiul pentru cel mai bun director de imagine in cadrul galei Hollywood Film Awards 2019, pentru munca depusa la productia "Jojo Rabbit", regizata de Taika Waititi.

Gala Hollywood Film Awards 2019 a avut loc duminica seara, la Beverly Hills Hotel in Los Angeles.

Printre cei premiati s-au numarat vedete precum Charlize Theron, care a primit o distinctie pentru intreaga cariera. La capitolul cele mai bune interpretari ale actorilor si actritelor in rolurile principale si secundare au fost numiti Antonio Banderas ("Paind and Glory"), Renne Zellwegger ("Judy"), Al Pacino (The Irishman), Laura Dern ("Marriage Story").

Printre diversele titluri acordate s-a remarcat si un roman, cum noteaza Libertatea care citeaza Mediafax, respectiv Mihai Malaimare Jr. Cineastul, fiul actorului Malaimare, a castigat Premiul pentru cel mai bun director de imagine pentru lungmetrajul „Jojo Rabbit”.

Filmul regizat de Taika Waititi este o comedie neagra ce a strans deja in portofoliu alte 20 de premii si 119 nominalizari (doua la Globurile de Aur).

Citeste si: Actorul Bogdan Musatescu a murit

Satira comica il are in rolul principal pe un tanar admirator al nazismului, care trebuie sa isi puna la indoiala credintele cand descopera ca mama sa ascunde in pod o copila evreica. In rolurile principale joaca Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie alaturi de Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen si Sam Rockwell.

Mihai Malaimare Jr. a mai fost laudat si pentru reusitele ca director de imagine pentru „Nina”, de Cynthia Mort in 2013, pentru ca in 2014 sa fie elogiat de presa straina pentru imaginea productiei „Umbland printre morminte”. Barbatul a mai bifat colaborare cu Francis Ford Coppola la filmele „Tinerete fara tinerete” si „Tetro”.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.