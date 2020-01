Autoritatile australiene au facut apel joi la o noua evacuare in masa in regiunile intens populate din sud-estul tarii dupa revenirea temperaturilor caniculare care au alimentat incendiile de vegetatie care ameninta mai multe localitati si comunitati, informeaza Reuters.



''Daca primiti instructiuni sa plecati, trebuie sa o faceti'', a declarat premierul statului Victoria, Daniel Andrews, intr-o informare televizata. ''Este singurul mod care va garanteaza siguranta. Este periculos sa va aflati in unele dintre aceste comunitati. Nu va putem garanta siguranta'', a subliniat el.

27 de persoane au murit, conform celor mai recente date anuntate de guvernul federal, in timp ce incendiile masive au mistuit peste 10,3 milioane de hectare, o suprafata de marimea Coreei de Sud.

Mii de persoane au ramas fara adapost, iar alte mii au fost nevoite sa evacueze casele in mod repetat din cauza volatilitatii incendiilor.

Locuitorii din orasul costier Mallacoota din statul Victoria, unde mii de persoane au ramas izolate pe plaje timp de mai multe zile pana cand au fost evacuate de armata, intr-o operatiune incheiata miercuri, se numara printre cei care au fost sfatuiti sa fuga din calea flacarilor, scrie Agerpres.

"Daca evacuam, unde ne ducem?"

''Daca evacuam, unde ne ducem?'', a declarat pentru Reuters Mark Tregellas, unul dintre localnicii care au decis sa ramana, care si-a petrecut Ajunul Anului Nou pe o rampa pentru barci dupa ce incendiul a distrus mare parte din orasul sau. ''Electricitatea revine treptat, insa toata lumea se bazeaza pe generatoare, iar combustibilul pentru acestea este foarte limitat'', a spus el. ''Oamenii au ramas fara benzina, asa ca cea mai mare parte din oras se deplaseaza cu bicicletele'', a adaugat localnicul.

Mai departe spre nord, in orasul costier Merimbula din statul Noul Wales de Sud, David Gatrell, in varsta de 72 de ani, locuieste in cort pe un teren de sport dupa ce si-a abandonat casa aflata la 60 de kilometri distanta. ''Sunt patru drumuri care duc afara din oras, iar trei sunt blocate'', a declarat el pentru Reuters. ''Este o singura cale de iesire, iar eu nu vreau sa risc'', a adaugat barbatul.

Autoritatile au avertizat ca incendiile masive, alimentate de valorile ridicate de temperatura, de vitezele mari ale vantului si de seceta care dureaza de trei ani, vor continua pana la ploi substantiale. Cu toate acestea, agentia meteorologica australiana a confirmat joi ca nu se prognozeaza caderi insemnate de precipitatii in urmatoarele luni.

Meteorologii din Australia de Sud au emis o avertizare de vreme severa valabila pentru joi dupa-amiaza in unele regiuni din acest stat.

Reprezentantii departamentului de pompieri din Noul Wales de Sud au avertizat cu privire la ''pericolul extrem de incendii'' in regiunea muntoasa din acest stat.

Nivelul de alerta, extins pentru inca 2 zile

Autoritatile din statul Victoria au extins nivelul de alerta pentru inca doua zile.

Unele zone de pe Insula Cangurilor au fost evacuate joi. O treime din insula a fost mistuita de flacari.

Biroul australian de meteorologie a anuntat ca in aceasta tara au cazut anul trecut doar 6 procente din cantitatile obisnuite de precipitatii, in timp ce temperaturile din timpul zilei au depasit cu 2 grade Celsius valorile normale. ''Australia se incalzeste, sezonul incendiilor se lungeste, iar severitatea vremii favorabile incendiilor din timpul acestui sezon este din ce in ce mai frecventa'', au notat meteorologii.

Majoritatea incendiilor care au devastat zone intinse de pe coasta de est a Australiei au avut loc in Noul Wales de Sud, unde 1.870 de case au fost mistuite de flacari pana in prezent, potrivit autoritatilor.

Specialisti in ecologie de la Universitatea din Sydney au estimat ca circa 1 miliard de animale si-au pierdut viata din cauza flacarilor sau au fost ranite.

Incendiile de vegetatie din Australia au emanat circa 400 de megatone de dioxid de carbon in atmosfera si au produs poluanti periculosi, a indicat programul european de monitorizare Copernicus. Fumul a traversat Pacificul, afectand orase din America de Sud si ar putea ajunge in Antarctica, a notat Organizatia Meteorologica Mondiala.

Peste 120 de incendii continuau sa arda miercuri in statul Noul Wales de Sud, 50 dintre acestea scapate de sub control. In acelasi timp, in statul Victoria erau active peste 40 de focare, cel putin zece dand semne ca se vor uni. ''Megaincendiul'' din zona muntelui Gospers, care a mistuit deja peste o jumatate de milion de hectare la nord-vest de Sydney ar putea fi controlat de pompieri vineri, a declarat miercuri ministrul responsabil pentru Situatii de Urgenta din Noul Wales de Sud, David Elliott.