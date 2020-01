Cel putin un miliard de animale ar fi pierit pe teritoriul Australiei de la debutul sezonului de incendii de vegetatie, in luna septembrie, conform estimarilor unui ecolog, citat miercuri de agentia DPA.



Profesor Chris Dickman si-a revizuit estimarile anterioare privind numarul de vietuitoare care si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie si, potrivit unui comunicat emis miercuri de Universitatea din Sydney, doar in statul Noul Wales de Sud (NSW) au murit peste 800 de milioane de animale. Bilantul deceselor la nivelul intregului teritoriu australian ar ajunge la peste 1 miliard.

Incendiile de vegetatie care fac ravagii in Australia au mistuit peste 10,7 milioane de hectare - o suprafata mai mare decat cea a Portugaliei.

Cel putin 26 de persoane au murit si mii de locuinte au fost au fost distruse de flacari.

Saptamana trecuta, Dickman a estimat ca au murit circa 480 de milioane de animale in incendiile din NSW, cel mai populat stat australian.

Cifra avansata recent, de 1 miliard de vietuitoare decedate, se bazeaza pe un raport din 2007 al World Wild Fund for Nature (WWF) care a estimat densitatea faunei salbatice pentru a analiza impactul defrisarilor din NSW.

Dickman a precizat ca rata reala a mortalitatii ''este posibil sa fie considerabil mai mare''.

Cifrele includ toate mamiferele, cu exceptia liliecilor, reptile si pasari, dar nu si broaste, insecte sau alte nevertebrate, scrie Agerpres.

''Este un eveniment monstruos in termeni geografici si al numarului de animale afectate", a declarat marti Dickman pentru National Public Radio (NPR).

Oamenii de stiinta au estimat anterior ca Australia are cea mai mare rata de disparitie a mamiferelor, cu aproximativ 34 de specii si subspecii native disparand in ultimii 230 de ani. ''Evenimente de acest gen pot grabi procesul de extinctie al altor specii. Deci, sunt vremuri foarte triste'', a afirmat Dickman.

Expertii in fauna salbatica au declarat ca pagubele si distrugerea in randul animalelor si a habitatului lor este ''fara precedent''.

Organizatiile pentru salvarea animalelor au primit mii de exemplare ranite de koala, cangur, wallaby, veverita zburatoare si oposum.

In Insula Cangurilor din Australia de Sud, unde peste 160.000 hectare au ars, reponsabili cu protectia faunei salbatice au declarat ca pana la 25.000 de koala - jumatate din populatia de pe insula - ar fi decedat.

Ministrul australian al Agriculturii, Bridget McKenzie, a declarat marti ca cel putin 100.000 de animale domestice au pierit in incendiile de vegetatie, multi fermieri fiind nevoiti sa eutanasieze exemplarele afectate de stres termic si arsuri.

Liderul laburist din opozitie, Anthony Albanese, a solicitat efectuarea unui audit ecologic la nivel national pentru a se stabili cate animale au murit in incendii si care este zona care necesita recuperare de urgenta. ''Dezastrul provocat de incendiile de vegetatie a distrus complet o mare parte din frumoasa noastra fauna salbatica... Acesta este un dezastru ecologic national care nu tine cont de frontierele statale, iar raspunsul nostru trebuie sa fie similar", a afirmat el intr-o serie de mesaje publicate pe Tweeter.

Peste 120 de incendii continua sa arda in statul New South Wales, 50 dintre acestea scapate de sub control. In acelasi timp, in statul Victoria sunt active peste 40 de focare, cel putin zece dand semne ca se vor uni. In ambele state a plouat marti si miercuri, insa autoritatile au solicitat unor persoane din mai multe localitati aflate in zone cu risc de incendiu sa evacueze cat mai repede deoarece conditiile extreme de incendiu au fost prognozate pentru vineri, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius in unele regiuni din statele estice si viteze mai mari ale vantului.