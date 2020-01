Corpul unui baietel "de circa zece ani" a fost descoperit miercuri dimineata in trenul de aterizare al unui avion Air France venind din Abidjan, a informat o sursa apropiata anchetei demarate in acest caz, potrivit AFP.



Avionul, un Boeing 777, decolase din Abidjan, capitala economica a Coastei de Fildes, marti seara si a aterizat la putin dupa ora 05:00 GMT la Paris.

Intr-un comunicat de presa, compania aeriana, care confirma moartea unui "pasager clandestin", fara a preciza varsta acestuia, deplange o "drama umana".

"Dincolo de drama umana, incidentul indica o bresa de securitate majora pe aeroportul din Abidjan", a declarat pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de securitate din Coasta de Fildes, intrebandu-se cum un copil de zece ani a putut ajunge la avion si daca a avut vreun complice.

In ultimii ani, mai multi pasageri clandestini, in special adolescenti din Africa, au fost gasiti morti de frig sau zdrobiti in trenuri de aterizare, scrie Agerpres.

Temperaturile scad pana la -50 grade Celsius intre 9.000 si 10.000 de metri, altitudinea la care zboara cursele aeriene, iar carcasele sistemului de aterizare nu sunt nici incalzite, nici presurizate.