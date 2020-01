Incendiile din Australia au facut daune de proportii uriase, nu doar materiale sau de pierderi de vieti omenesti, cat si in randul faunei si florei. Se pare ca cele mai afectate dintre animale sunt ursii koala.

Din intreaga situatie mai multe persoane se remarca pentru gesturile lor. Doi adolescenti au fost numiti eroi, dupa ce au ales sa conduca masina in vecinatatea celor mai afectate zone, mai exact pe langa Insula Kangaroo si sa salveze cat de multe exemplare gasesc in viata.

Micah, in varsta de 19 ani si Caleb, de 18 ani, sunt veri. Acestia au postat o filmare in timp ce adunau ursii koala si ii adaposteau in masina proprie, scotandu-i din calea focului. Au mai spus ca, din nefericire, multe dintre animalele gasite, in jur de 60%, erau arse si moarte.

Reprezentantii unei universitati din Sidney estimeaza ca in jur de 500 de milioane de animale au fost ucise in flacarile care au debutat din septembrie, anul trecut.

