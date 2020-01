Fumul de la incendiile australiene de vegetatie a atins marti coasta de sud a Braziliei, dupa ce a trecut peste Argentina si Chile, a anuntat Institutul brazilian de Cercetari Spatiale, transmite AFP.



Prezentand fotografii obtinute din satelit, institutul a precizat ca fumul de la incendiile australiene a ajuns pana in statul brazilian Rio Grande do Sul.

Serviciul privat de meteorologie MetSul a anuntat printr-o postare pe Twitter ca fumul australian a ajuns pana la Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, adaugand totodata ca prezenta acestor particule in aerul respirat este "imperceptibila".

Hazy cloud 6,000m in the air travelled more than 12,000km all the way to South America. #FMTNews

https://t.co/VpoHRlb9pa — Free Malaysia Today (@fmtoday) January 8, 2020

Fumul de la incendiile devastatoare de vegetatie care afecteaza Australia de mai multe saptamani a ajuns pana in Chile si Argentina, parcurgand peste 12.000 de kilometri peste Oceanul Pacific, conform unui anunt facut luni de serviciile meteorologice din cele doua tari, scrie Agerpres.

Citeste si: Vedete cu suflet mare: 10+ staruri care doneaza sume mari de bani...

Norul de fum de origine australiana se afla la 6.000 de metri altitudine si nu este preconizata manifestarea niciunui fenomen meteorologic care ar putea sa-l faca sa coboare spre sol, conform unui reprezentant al Institutului meteorologic chilian.

Smoke from Australia bushfires reaches Brazilhttps://t.co/0M2uWaO2s1



📸 NASA image obtained January 7 shows smoke from wildfires surrounding Sydney, Australia pic.twitter.com/350ZCyqAME — AFP news agency (@AFP) January 8, 2020

Federer, Nadal si Serena Williams vor juca pentru strangerea de fonduri

Superstarurile tenisului Roger Federer, Rafael Nadal si Serena Williams vor participa la meciuri demonstrative in vederea strangerii de fonduri pentru Australia, devastata de incendiile de vegetatie, au anuntat miercuri organizatorii, citati de AFP.

Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios si Stefanos Tsitsipas figureaza de asemenea pe afisul acestor partidei demonstrative, prevazute pe 15 ianuarie, la Melbourne, unde va avea loc, o saptamana mai tarziu, Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului.

Citeste si: Un caine a salvat o turma de oi din calea incendiilor din Australia...

Incendiile, care au devastat insula-continent incepand din septembrie si care au ucis 25 de persoane, au declansat un elan de solidaritate a sportivilor in fata acestui dezastru de mediu.

Numarul unu mondial, australianca Ashleigh Barty, a promis ca va dona Crucii Rosii castigurile pe care le va obtine la turneul de la Brisbane, in timp ce organizatorii ATP Cup, competitia masculina pe echipe care are loc in prezent in Australia, au anuntat ca vor dona 100 de dolari australieni (aproximativ 62 euro) pentru fiecare as.

Fumul generat de incendii a pus la un moment dat sub semnul intrebarii desfasurarea Openului Australiei, insa conducatorul Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley, a respins marti ipoteza unei amanari sau anulari a turneului de Grand Slam.