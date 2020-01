Lectura sub un minut

Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi in atacurile ce au implicat 22 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, transmite Reuters.

Televiziunea de stat, citand un oficial de rang inalt din cadrul Gardienilor Revolutiei, a relevat de asemenea ca Iranul are in vedere alte 100 de tinte in regiune daca Washingtonul recurge la orice represalii. De asemenea, a indicat ca elicoptere americane si echipament militar au fost "grav avariate".

Iranul a lansat, la primele ore ale zilei de miercuri, atacuri cu rachete asupra fortelor conduse de SUA in Irak, ca represalii pentru atacul SUA cu drona asupra unui comandant iranian a carui ucidere a starnit temeri privind un razboi mai amplu in Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.