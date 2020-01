Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din Iran impotriva bazelor Ain al-Assad si Erbil.

Aceste raiduri, revendicate de Teheran, marcheaza o schimbare ce provoaca temeri legate de o escaladare regionala sau chiar un razboi deschis, chiar daca liderii american si iranian au parut ca doresc sa calmeze imediat jocul.

Intr-un mesaj pe Twitter pe un ton deosebit de calm si linistitor, presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca "evaluarea pagubelor si a victimelor este in curs. Pana in prezent, totul este bine!". "Voi face o declaratie maine (miercuri) dimineata", a mai scris liderul de la Casa Alba.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.