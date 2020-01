Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a cerut marti populatiei sa opreasca apa la robinete si sa faca dus mai rar pentru a face fata secetei care afecteaza nordul si centrul Thailandei, relateaza Reuters.



Saptamana trecuta, autoritatile din Bangkok au anuntat ca apa de la robinet din capitala devine salina, pe masura ce apa marii patrunde in bazinul raului Chao Phraya, principala sursa de apa pentru centrul Thailandei.

Guvernul thailandez a convenit marti sa aloce 100 de milioane de dolari pentru foraje si conducte pentru a extrage apa din subteran si a face astfel fata secetei, care se asteapta sa se agraveze in urmatoarele cateva luni, a declarat un purtator de cuvant al guvernului.

Sezonul secetos a inceput in noiembrie in Thailanda si dureaza de obicei pana in aprilie, desi autoritatile estimeaza ca anul acesta ar putea dura pana in iunie. Autoritatile au declarat seceta in 14 provincii in regiunile agricole din centrul, nordul si nord-estul tarii, scrie Agerpres.

"Va rugam sa ajutati toti la economisirea apei. Opriti toate robinetele. Folositi mai putina apa", a declarat Prayuth. "Reduceti timpul alocat spalatului pe dinti si dusului la un minut", a mai spus el.

Citeste si: Ludovic Orban: PNL este in favoarea organizarii alegerilor anticipate

Cu un nivel scazut al bazinelor, guvernul a cerut de asemenea agricultorilor din unele provincii din apropierea raului Chao Phraya sa nu cultive orez in extra sezon.