Incendiile de vegetatie care afecteaza Australia pot fi vazute la un nivel de detaliu incredibil cu ajutorul instrumentului Worldview apartinand NASA, ce foloseste datele transmise de sateliti, conform Live Science.



Focurile care au cuprins statele australiene New South Wales si Victoria au inceput in luna noiembrie 2019 si continua sa ridice probleme severe de siguranta si mediu. NBC News a raportat ca mii de australieni si-au parasit casele in ajunul Anului Nou, cautand refugiu pe malul oceanului. Joi, 2 ianuarie, NBC News a raportat si ca autoritatile din statul New South Wales au declarat stare de urgenta timp de o saptamana, fiind pentru a treia oara cand se proclama stare de urgenta de la inceputul incendiilor, scrie Agerpres.

"Ultima zi a deceniului m-am simtit ca si cand ar fi fost Apocalipsa", comenta fotograful Matt Abbott, aflat la Sydney, pe contul sau de Twitter. Corespondentul New York Times adauga ca, desi documenteaza incendiile de vegetatie de mai bine de 6 saptamani, nu a vazut niciodata ceva similar focului care a distrus la inceputul noului an localitatea Conjola din New South Wales.

NASA opereaza grupul de 26 de sateliti ce formeaza Sistemul de Observare al Pamantului (Earth Observing System - EOS), iar principalul satelit din acest grup, un instrument de dimensiunea unui autobuz denumit Terra, a implinit 20 de ani pe orbita in decembrie 2019. Alti sateliti ai NASA, precum Aqua si Suomi NPP, contribuie cu date la sistemul EOS.

Instrumentul Worldview, din cadrul NASA EOS Data and Information System, transforma datele primite din satelit si face posibila urmarirea evolutiei dezastrelor naturale de oriunde de pe glob.

Incendiile de vegetatie de o amploare si o violenta fara precedent care au devastat regiuni intregi din Australia s-au soldat cu cel putin 24 de morti si au provocat pagube considerabile.

Toate cele sase state australiene si un teritoriu au fost afectate de incendii si peste 5 milioane de hectare de teren au fost distruse de flacari.