Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat luni ca ''regreta profund'' ultimul anunt al Iranului privitor la ridicarea tuturor plafoanelor privind imbogatirea uraniului, transmite AFP.



''Punerea completa in aplicare de catre toti a acordului privind programul nuclear este acum mai importanta ca oricand, pentru stabilitatea regionala si securitatea mondiala'', a indicat Borrell pe Twitter.

Potrivit lui Borrell, UE "discuta cu toti participantii cu privire la calea de urmat".

Totodata, inaltul reprezentant a subliniat ca Uniunea se va baza pe munca Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a evalua consecintele.

"Trebuie sa avem incredere si sa vedem ce zice Agentia Internationala pentru Energie Atomica despre faptele din teren", a afirmat Peter Stano, purtatorul sau de cuvant, in cadrul briefingului de presa cotidian al Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

Duminica, Josep Borrell i-a lansat o invitatie ministrului iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, sa vina la Bruxelles, facand apel la o noua "detensionare" a situatiei din Orientul Mijlociu.

"Exista o intelegere mutuala ca angajamentul ar trebui sa continue, dar tine de iranieni sa ne spuna cum vor sa procedeze", a spus Peter Stano.

Purtatorul de cuvant a mai subliniat ca "a existat multa activitate, multe apeluri telefonice".

Ambasadorii tarilor NATO se vor reuni de altfel luni dupa-amiaza pentru a discuta despre criza dintre SUA si Iran.

Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, urmeaza sa sustina o declaratie de presa in jurul orei 16.30 (15.30 GMT).

Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, si anume limitarea numarului de centrifuge

Teheranul isi va continua programul nuclear fara nicio limitare, inclusiv fara o limitare a imbogatirii uraniului, precizeaza guvernul iranian intr-o declaratie. In schimb, va fi mentinuta cooperarea cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica si Iranul ar putea reveni la respectarea angajamentelor asumate in cadrul acordului nuclear daca SUA vor ridica sanctiunile impotriva Teheranului.

Acordul nuclear incheiat intre Iran si marile puteri, care au urmarit astfel sa impiedice Iranul sa se apropie de obtinerea unei bombe nucleare, a fost mereu in pericol de cand presedintele american Donald Trump a retras SUA, in 2018, din aceasta intelegere si a reintrodus sanctiunile impotriva Iranului, care de atunci si-a diminuat treptat angajamentele asumate in document.

Noile tensiuni create de uciderea de catre SUA a generalului Qassem Soleimani par sa fi grabit decizia Teheranului de a nu mai respecta limitarile din acord.