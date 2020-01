Autoritatile australiene au profitat luni de o usoara imbunatatire a vremii pentru a redeschide caile rutiere blocate de incendiile de vegetatie si pentru transportarea unor persoane in locuri sigure, insa fumul dens a zadarnicit operatiunile de salvare, iar sute de persoane sunt in continuare izolate, informeaza Reuters.



Incendiile de vegetatie care au mistuit peste 8 milioane de hectare la nivel national - o suprafata similara cu cea a Austriei - au provocat decesul a 25 de persoane, au distrus mii de cladiri si au lasat unele localitati fara energie electrica si acoperire de telefonie mobila.

Politia a confirmat luni decesul unui barbat in varsta de 71 de ani de pe coasta de sud a statului Noul Wales de Sud (NSW), care fusese dat disparut la data de 31 decembrie.

O a doua zi cu precipitatii usoare si temperaturi mai scazute a incurajat eforturile de salvare a persoanelor ramase izolate si de stingere a incendiilor care au mistuit in weekend arii extinse din doua state. Autoritatile au avertizat, insa, ca saptamana aceasta vor reveni conditiile meteorologice periculoase.

Potrivit premierului statului Victoria, Daniel Andrews, circa 400 de persoane au fost transportate pe calea aerului, duminica, din Mallacoota, un orasel costier turistic. ''Aveam in plan transportarea altor 300, astazi. Din pacate, fumul face ca acest lucru sa nu fie posibil'', a spus el, citeaza Agerpres.

Premierul australian Scott Morrison, criticat pentru ceea ce adversarii politici numesc esecul guvernarii sale in ceea ce priveste abordarea schimbarilor climatice, a anuntat acordarea a 2 miliarde de dolari australieni (1,4 miliarde de dolari americani) pe parcursul a doi ani pentru Agentia Nationala pentru Recuperare in urma Incendiilor, nou infiintata. Morrison a declarat ca agentia se va concentra pe efectele incendiilor asupra oamenilor. Premierul a precizat la Canberra ca aproape 4.000 de vaci si oi si nenumarate animale salbatice au murit din cauza incendiilor de vegetatie.

Peste 800 de milioane de animale native au fost afectate sau au murit din cauza flacarilor din Noul Wales de Sud (NSW), statul cel mai grav afectat unde circa 5 milioane de hectare de teren au ars, a declarat profesor Chris Dickman, ecolog la Universitatea din Sydney, citat de DPA. De asemenea, in Victoria, unde peste 1 milion de hectare de teren au fost mistuite de flacari, ''se estimeaza ca pana la 500 de milioane de animale, inclusiv specii aflate pe cale de disparitie, au pierit deja in urma incendiilor'', a declarat reporterilor Jenny Gray, director executiv in cadrul Zoos Victoria.

Acest sezon al incendiilor de vegetatie in Australia a inceput mai devreme decat in mod obisnuit si vine dupa trei ani de seceta din cauza careia suprafete extinse acoperite cu tufaris au fost uscate, noteaza Reuters.