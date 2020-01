Mii de oameni au iesit sa protesteze in Teheran si sa asiste la inmormantarea generalului Qassem Soleimani, porivit digi24.ro.

Fiica lui Soleimani a tinut si ea un discurs, in care i-a transmis presedintelui Statelor Unite ca nu s-a terminat totul odata cu uciderea tatalui sau: "Trump, nebunule, sa nu crezi ca totul s-a terminat odata cu martiriul tatalui meu".

Qassem #Soleimani’s daughter Zeinab delivers a fiery speech at his funeral procession in Tehran before an impassioned crowd of millions. pic.twitter.com/YDLIlbDY2V