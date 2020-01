Gardienii si detinutii din inchisoarea HM Haverigg din Millom, Cumbria, au observat motanul care ramasese blocat in perimetrul institutiei, pe un gard.

''Nu am idee cum a reusit sa ajunga atat de departe in interiorul inchisorii si atat de sus pe gard... A reusit sa se deplaseze precar in partea superioara a gardului, dar asta inseamna ca a mers pe sarma ghimpata. A fost la un pas de a cadea de trei ori, dar a reusit sa se prinda de sarma si sa se traga in sus. Bietul motan era foarte speriat si reticent la incercarile de salvare. A fost nevoie de multa rabdare, de cateva scari si de o vergea de salvare pentru a-l aduce jos in siguranta. Din fericire, proprietarii au luat legatura cu noi a doua zi dupa ce au aflat despre cele intamplate de la vecinii lor", a declarat inspectorul RSPCA Martyn Fletcher.

Motanul, care raspunde la numele Padfoot, a plecat de acasa cu cateva zile inainte de incident. Dupa aceasta intamplare a fost dus la veterinar, care a precizat ca, din fericire, motanul avea doar rani minore, noteaza dcnews.ro.

''Lipsea de vreo patru sau cinci zile, dar a mai facut asa ceva inainte. Acum a devenit un pic faimos; s-au facut multe glume la adresa lui dupa ce a incercat sa intre in inchisoare!'', a spus proprietara Angela Driver Swales.

A #cat has been rescued by the RSPCA after getting stuck on a 25-foot fence inside a prison in Cumbria. "Padfoot" was spotted by staff and inmates at HM Prison Haverigg.



He's been treated for minor injuries after tackling the razor wire fencing#AnimalNews pic.twitter.com/UiKHwsT04l