Activista suedeza de mediu Greta Thunberg, care a implinit vineri 17 ani, a ramas fidela rutinei sale si a protestat in fata Parlamentului Suediei din Stockholm in cadrul actiunilor saptamanale care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor schimbarilor climatice, informeaza agentia DPA.

''Saptamana 72 de greva scolara'', a scris ea pe Twitter. Mesajul este insotit de o fotografie in care activista apare tinand o pancarta cu mesajul "Greva scolara pentru clima", potrivit Agerpres.

Thunberg a organizat prima greva scolara in august 2018.

Scolile din capitala Suediei au fost vineri inchise, in timpul vacantei de iarna.

Luna trecuta, Thunberg a revenit in Suedia dupa ce a fost plecata timp de patru ani si jumatate.

Dupa ce a traversat Atlanticul cu un iaht pentru a asista la summitul mondial pentru clima organizat de ONU la New York in luna septembrie, a strabatut America de Nord cu trenul, s-a intalnit cu Barack Obama si l-a vazut de aproape pe Donald Trump - caruia i-a aruncat cateva priviri sumbre -, tanara suedeza a traversat din nou oceanul pentru a asista la esecul COP25 de la Madrid, a participat la un miting la Torino, apoi a revenit la Stockholm.

In decembrie, ea a fost desemnata "Persoana Anului" 2019 de revista americana Time datorita rolului pe care l-a avut in crearea unei miscari globale pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice prin grevele scolare organizate in zilele de vineri.