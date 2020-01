O pisica aflata intr-un templu thailandez, dornica de afectiune, a testat rabdarea unui calugar budist care a incercat sa-si mentina concentrarea in timpul rugaciunilor de cinci ore de Anul Nou, relateaza vineri Reuters.





Calugarul imbracat intr-o roba de culoarea sofranului poate fi vazut intr-o inregistrare video in timp ce incearca sa indeparteze cu blandete felina care i s-a urcat in poala. Filmarea, publicata pe Facebook de una dintre persoanele prezente in templu, i-a incantat pe thailandezi si a devenit virala.

Respectul fata de toate fiintele vii este un principiu de baza in budism, religia impartasita de 95 de procente din populatia Thailandei.

Dupa mai multe incercari de a indeparta felina - care s-a urcat pe roba sa, i-a framantat umarul si i-a acoperit cartea de rugaciuni - calugarul a renuntat si a inceput sa o mangaie.

''Am incercat sa citesc din carte. Dar eram mai concentrat la pisica'', a declarat calugarul in varsta de de 25 de ani care se recomanda dupa numele monastic Luang Pi Komkrit Taechachoto.

Prezenta pisicii a atras priviri severe din partea unui calugar mai in varsta, asezat in apropiere, in templul Wat Udomrangsi de la marginea Bangkok, unde felina se numara printre vizitatorii obisnuiti, scrie Agerpres.

Nophayong Sookphan, autoarea filmarii, a declarat ca pisica a sarit pe scena cu circa 15 minute inainte de miezul noptii si nu a vrut sa plece decat dupa trecerea in noul an. Ea a publicat initial inregistrarea video pe un grup de Facebook numit ''Cats' Slaves'' (sclavii pisicilor) de unde a fost distribuita de utilizatori pe diverse pagini.

Filmarea a fost vizionata de circa 300.000 de ori si a fost preluata de postul Thai TV, noteaza Reuters.

In Thailanda, prezenta pisicilor este obisnuita in templele budiste. Wat Udomrangsi gazduieste cel putin o duzina de feline fara stapan, care sunt hranite de adepti in fiecare zi, a explicat Komkrit. ''Toate sunt grase'', a adaugat el.