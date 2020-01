Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters.

"Martiriul este recompensa pentru munca sa continua in toti acesti ani (...). Cu voia lui Dumnezeu, opera si drumul lui nu se vor opri aici si o razbunare implacabila ii asteapta pe criminalii care si-au murdarit mainile cu sangele lui si cu cel al altor martiri", a subliniat ayatollahul Khamenei pe contul sau de Twitter in limba farsi, potrivit Agerpres.

Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca Iranul si "natiunile libere din regiune" se vor razbuna pe SUA dupa uciderea influentului general Soleimani. "Nu exista nicio indoiala cu privire la faptul ca marea natiune a Iranului si alte natiuni libere isi vor lua revansa asupra Americii criminale pentru acest asasinat oribil", a declarat Rouhani, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul guvernului iranian.

La randul sau, ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat vineri pe contul sau de Twitter ca uciderea puternicului general iranian Soleimani in raidul american de la Bagdad, la ordinul presedintelui SUA, Donald Trump, este "o escaladare extrem de periculoasa si imprudenta".

"Soleimani a intrat in randurile fratilor nostri martiri, insa razbunarea noastra impotriva Americii va fi teribila", a reactionat, tot pe Twitter, Mohsen Rezai, un fost lider al Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran.

Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni. Puternicul general iranian Qassem Soleimani, insarcinat cu afacerile irakiene in cadrul armatei ideologice iraniene, a fost ucis in acelasi bombardament.

Soleimani a fost ucis la ordinul lui Trump

Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul ca generalul iranian sa fie ucis.

Qassem Soleimani, seful Fortei Qods al Garzilor Revolutionare insarcinata cu operatiunile externe ale Iranului, a exercitat, in special incepand din 2018, o influenta cheie in negocierile politice vizand formarea unui guvern in Irak. Influentul general ucis la varsta de 62 de ani era unul din cele mai populare personaje din Iran, fiind considerat un adversar redutabil al SUA si al aliatilor sai.

Nancy Pelosi: "Un punct ireversibil"

"America - si lumea - nu-si pot permite o escaladare a tensiunilor care sa atinga un punct ireversibil", a estimat Pelosi intr-un comunicat.

Dimpotriva, parlamentari republicani au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a lansa acest raid.

"Wow - pretul de platit pentru uciderea si ranirea de americani a urcat drastic", a notat pe Twitter senatorul Lindsey Graham, apropiat al presedintelui Trump, facand aluzie la moartea unui american in Irak pe 27 decembrie, in urma unor tiruri cu rachete atribuite de Washington fortelor pro-Iran.

"Intr-o demonstratie de determinare si de forta, l-am lovit pe liderul celor care ataca teritoriul suveran al SUA", a declarat Kevin McCarthy, parlamentar republican din Camera Reprezentantilor, cu referire la asaltul de marti asupra ambasadei americane de la Bagdad intreprins de sustinatori ai Iranului.

Liderul democrat al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor a deplans la randul sau, joi seara, faptul ca Donald Trump nu a notificat Congresul american cu privire la acest raid.

Qassem Soleimani "avea sange de americani pe mainile lui si nu voi deplange moartea sa", a notat Eliot Engel intr-un comunicat, declarandu-se totodata "profund ingrijorat in ceea ce priveste consecintele" acestei operatiuni. "Acest raid a avut loc fara notificarea si fara consultarea Congresului", a continuat congresmanul de New York, ceea ce "ridica grave probleme legale si constituie un afront la adresa puterilor Congresului".