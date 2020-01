Fumul degajat de incendiile de vegetatie din Australia a ajuns in Noua Zeelanda, situata la o distanta de cateva mii de kilometri, iar ghetarii, care de obicei au culoarea alba, au prins o nuanta caramel, potrivit serviciilor de meteorologie si relatarilor de pe retelele de socializare, informeaza AFP.



Prezenta fumului, insotit de un miros intepator, a fost remarcata pentru prima data in aceasta zona miercuri dimineata. In anumite regiuni, soarele a fost vazut sub forma unui glob rosu sau auriu, in functie de grosimea norului toxic.

"Putem vedea foarte clar fumul care a parcurs circa 2.000 de kilometri traversand Marea Tasmaniei", a precizat pe Twitter serviciul neo-zeelandez pentru previziuni meteo.

"In cele mai afectate regiuni, vizibilitatea este slaba, de 10 kilometri", potrivit aceleiasi surse.

"Putem simti intr-adevar miros de ars aici, la Christchurch", un oras situat pe coasta Insulei de Sud a Noii Zeelande'', a scris pe Twitter o internauta care foloseste numele Miss Roho.

Citeste si: Oana Pellea: De ce nu se face un comandament mondial pentru...

O alta femeie, al carei nume de utilizator este Rachel, a publicat o fotografie cu ghetarul Franz Josef, situat la mai bine de 2.000 de kilometri, a carui culoare alb imaculat a prins o tenta de maroniu, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Langa ghetarul Franz Josef. Zapada 'caramelizata' este cauzata de praful provenit de la incendiile de vegetatie", a scris aceasta miercuri.

Actorul neo-zeelandez Jemaine Clement a publicat o fotografie cu soarele asemanator unui disc auriu.

Citeste si: Doua seturi de gemeni de panda rosu si pisica-urs s-au nascut la Perth

"Pe toata intinderea Noii Zeelande, fumul de la incendiile australiene ne ofera acest soare straniu", a comentat actorul.

Australia se confrunta din septembrie cu incendii violente. Focarele au fost intensificate marti, in sud-estul continentului, de conditiile meteorologice favorabile propagarii flacarilor.