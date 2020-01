Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA.



Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului de meteorologie. Recordul precedent, de 17,9 grade, fusese inregistrat in 1989 in satul Tafjord. Atat Sunndalsora, cat si Tafjord sunt situate in provincia More og Romsdal.

Sunndalsora se afla intr-o regiune inconjurata de munti abrupti, unii dintre acestia fiind populari in randul practicantilor de ''base jumping'' - un sport extrem care presupune parasutarea de pe stanci abrupte sau constructii inalte.

Meteorologul de serviciu Martin Granerod a pus temperaturile ridicate pe seama actiunii vantului foehn, un vant cald, descendent, potrivit cotidianului VG din Oslo.

Vremea urmeaza sa se raceasca incepand de vineri, cand sunt prognozate ploi abundente, potrivit departamentului meteorologic, scrie Agerpres.

In Sunndalsmora a fost inregistrata de asemenea cea mai ridicata temperatura pentru luna decembrie in Norvegia, cu 18,3 grade, masurata in 1998, si cea mai ridicata temperatura de februarie, cu 18,9 grade, inregistrata aici in 1990.

Temperaturi blande s-au inregistrat si in alte localitati din tara. Andalsnes a detinut joi pentru o scurta perioada recordul de cea mai ridicata temperatura pentru luna ianuarie, cu 18,6 grade, potrivit biroului meteorologic.