Papa Francisc, cunoscut pentru stilul sau direct de a vorbi, si-a cerut scuze miercuri, in cursul rugaciunii "Angelus", ca si-a "pierdut rabdarea" in ajun, retragandu-si agasat mana pe care o credincioasa asiatica grabita incerca sa o retina intr-o baie de multime in Piata Sfantul Petru, potrivit AFP.



"De atatea ori ne pierdem rabdarea. Asta mi s-a intamplat si mie. Imi cere scuze pentru prostul exemplu pe care l-am dat ieri", a declarat seful Bisericii catolice de la o fereastra a Palatului apostolic din Piata Sf. Petru.

Imagini ale papei, care a implinit 83 de ani la 17 decembrie, reactionand cu iritare la aceasta strangere de mana prea energica, dupa vecernia din ultima zi a anului 2019, au suscitat zeci de mii de postari pe retelele de socializare.

Dupa ce a imbratisat numerosi copii stransi in fata Ieslei de Craciun in imensa Piata Sf. Petru, in momentul in care voia sa porneasca in alta directie, mana papei a fost inhatata de o femeie cu trasaturi asiatice care il astepta cu mainile incrucisate intr-o postura de fervoare. Vrand sa-l atraga spre ea, aceasta a fost cat pe ce sa-l faca sa cada, potrivit AFP.

In timp ce necunoscuta ii striga cuvinte greu de auzit, strangandu-i foarte tare mana dreapta, Francisc iritat, cu chipul indurerat si impurpurat, a reusit sa se extraga din stransoarea acesteia dand mai multe lovituri usoare cu mana stanga ramasa libera pe bratul femeii, scrie Agerpres.

Papa, care are dificultati in mers si poarta incaltari de sport speciale, si-a continuat apoi turul in jurul Ieslei si a mentinut ceva distanta fata de credinciosii entuziasti. Chipul sau posomorat s-a destins treptat in contact cu copiii.

Miercuri, el a amintit ca slujba din ajun o celebreaza pe Maria, "fecioara care i-a dat viata lui Isus Mantuitorul". Acesta "nu a suprimat raul, ci l-a invins de la radacina". Aceasta "salvare", "aceasta binecuvantare a lui Dumnezeu pentru fiecare barbat si femeie" nu este "magica, ci necesita rabdare, rabdare in iubire", a apreciat el.

In acest moment, seful Bisericii catolice s-a abatut de la textul difuzat anterior presei, repetand expresia "rabdare in iubire" si facandu-si mea culpa pentru gestul sau neobisnuit de agasare.

El a continuat sa-si rezume mesajul de Anul Nou, citit in toate bisericile din lume, care indeamna la "pace, calea sperantei spre care se poate merge prin dialog, reconciliere si convertire ecologica" integrala.

Cardinalul Jorge Bergoglio, primul papa latino-american din istorie, reputat pentru activitatea fata de dezmostenitii soartei cand era arhiepiscop de Buenos Aires, a cucerit multimile de la inceputul pontificatului sau in 2013 prin simplitatea si apropierea fata de credinciosi si face adeseori indelungate bai de multime.

Dar fostul sef al iezuitilor argentinieni este cunoscut de asemenea pentru temperamentul sau ferm si hotarat, chiar autoritar.

In martie, el se facuse remarcat public prin franchetea sa cand a refuzat credinciosilor sa-i sarute inelul papal in cursul unei ceremonii la sanctuarul din Loretta, in centrul Italiei.

Vaticanul explicase apoi gestul sau: papa isi retragea mana de fiecare data cand un pelerin incerca sa i-o sarute din motive de igiena.

"Papa mi-a spus ca motivul pentru care nu permitea sa i se sarute inelul la Loretta a fost igiena. Nu pentru el, ci pentru a evita contagiunea cand sunt siruri lungi de persoane. Personal, lui ii place sa imbratiseze oamenii", explicase purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun, Alessandro Gisotti.

Montajul video fusese redifuzat pe larg de mediile traditionaliste, foarte critice la adresa papei Francisc pe care il considera prea progresist din cauza deschiderii sale fata de homosexualitate, economie - subiect pentru care detractorii sai il trateaza drept "comunist" - si fata de primirea migrantilor.