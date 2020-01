Planeta a trecut in 2020, de la un fus orar la altul, in explozie de bucurie si focuri de artificii.









Iata cum au intampinat oameni din intreaga lume venirea noului an:

SUA

Cele doua Americi au intrat in Anul Nou dupa Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Asia si Australia. Aproximativ 1 milion de oameni au intampinat Anul Nou in celebra piata Times Square din New York, iar alte cateva milioane au urmarit la televizor transmisiuni in direct ale evenimentelor din piata, transmite miercuri DPA.

Petrecaretii au cantat "Auld Lang Syne" si "New York, New York" in momentele trecerii in 2020. Autoritatile au adoptat masuri stricte de securitate, la fel ca si in ultimii ani, scrie Agerpres.

Brazilia

In Brazilia, la Rio de Janeiro, sute de mii de turisti au petrecut trecerea in 2020 pe plaja Copacabana. Artificiile au fost lansate de pe 10 barje speciale, amplasate la cativa zeci de metri de tarm, oferind un impresionant spectacol de culoare ce a durat aproximativ 14 minute.

In alte locuri din Rio localnicii au intampinat noul an dansand pe strazi si in localuri, la fel cum s-a intamplat si la Buenos Aires, in Argentina.

Europa

In Europa, la Berlin, mii de turisti si de berlinezi s-au adunat la petrecerea organizata langa Poarta Brandenburg. Numarul lor a fost atat de mare incat organizatorii au fost nevoiti sa restrictioneze accesul inca din jurul orei 19:00 GMT pentru ca locul sa nu devina supraaglomerat.

In Belgia, primele secunde ale noului an au fost marcate printr-un gigantic foc de artificii la Atomium, la Bruxelles, in timp ce la Bruges petrecaretii s-au bucurat de un nou fel de spectacol: s-a renuntat la artificii in schimbul unui spectacol de lumini realizat cu ajutorul dronelor, conform agentiei Belga.

In Franta, petrecaretii au ajuns mai greu decat de obicei la destinatiile alese pentru serbarile de Anul Nou, din cauza grevei care a paralizat transportul local si cel pe distante lungi. Chiar si asa, cateva milioane de oameni au participat la petrecerile organizate in diferite zone ale Parisului. Autoritatile au organizat cateva linii speciale de autobuze pentru a-i duce pe petrecareti spre case.

In pofida renovarilor in plina derulare de la Palatul Westminster, celebrul orologiu Big Ben a dat semnalul trecerii in noul an la Londra, insotit de un spectaculos foc de artificii la roata London Eye Ferris, de pe malul Tamisei.

In nord, in Scotia, zeci de mii de oameni au participat la traditionala petrecere Hogmanay din Edinburgh.

Petrecaretii rusi s-au distrat in Piata Rosie din Moscova, in pofida masurilor drastice de securitate luate de autoritati. Anul Nou este sarbatorit de 11 ori (11 fusuri orare) in Federatia Rusa. Festivitatile de anul acesta au marcat si implinirea a 20 de ani de cand presedintele Vladimir Putin a preluat conducerea de la Boris Eltin.

Emiratele Arabe

Anul nou a inceput in maniera spectaculoasa si in Emiratele Arabe Unite, unde, la Ras al Khaimah, au fost folosite 190 de drone pentru lansarea de artificii. Tot acolo s-a incercat doborarea recordului mondial pentru cea mai lunga "cascada" din focuri de artificii - cascada rezultata avand lungimea de aproximativ 4 kilometri, conform presei locale.

Africa de Sud

Artificiile nu au figurat insa pe agenda sarbatorilor pentru majoritatea sud-africanilor, dupa ce autoritatile au interzis lansarea lor neautorizata in locuri publice, iar pentru primirea autorizatiei trebuiau respectate niste masuri draconice de securitate. Astfel, noaptea Anului Nou la Cape Town a fost o noapte de petreceri, cocktailuri si concerte.

Sarbatorile globale au inceput, ca de fiecare data, in micutele state insulare din Pacific Samoa si Kiribati. Focurile de artificii au izbucnit deasupra capitalei Apia, in Samoa, fiind admirate de numerosi turisti si localnici.

Noua Zeelanda

Cel mai mare foc de artificii din Noua Zeelanda a fost lansat de pe acoperisul celebrului zgarie-nori Sky Tower din Auckland. Artificiile au fost insotite anul acesta, in premiera, de jocuri de lumini, lasere si proiectii, conform cotidianului New Zealand Herald.

Australia

Drapelele de pe Sydney Harbour Bridge au fost ridicate in berna in memoria victimelor puternicelor incendii de vegetatie care afecteaza estul Australiei. Chiar si asa, la focurile de artificii de la miezul noptii au asistat peste 1 milion de oameni al caror entuziasm nu a parut sa aiba de suferit din cauza incendiilor care au luat 12 vieti si au distrus peste 1.000 de gospodarii in Australia in ultimele 6 saptamani.

Japonia

Clopotele templelor budiste au batut pentru a-si lua la revedere de la 2019 si pentru a intampina 2020 in intreaga Japonie. Milioane de credinciosi budisti trec pragurile acestor temple in primele trei zile ale noului an pentru a se ruga pentru fericire si prosperitate.

China

Anul Nou s-a strecurat parca neanuntat la Hong Kong, unde autoritatile au luat in ultima clipa decizia de a renunta la traditionalele focuri de artificii in contextul protestelor anuntate in zilele de 31 decembrie si 1 ianuarie.

Ziua de 31 decembrie este de obicei o zi linistita in China, unde adevarata sarbatoare vine abia la 25 ianuarie, cand incepe noul an conform calendarului traditional chinez. La 25 ianuarie China trece in Anul Sobolanului.

Taiwan

Intr-o noapte ploioasa in capitala Taiwanului, la Taipei, sute de mii de oameni s-au adunat in zona centrala pentru a asista la focurile de artificii lansate de pe una dintre cele mai inalte cladiri din lume, Taipei 101, care masoara 509 metri. Spectacolul de artificii a durat doar 300 de secunde dar a fost unul intens, imbinand lansarea a peste 16.000 de artificii cu jocuri de lasere si animatii pe un ecran LED gigant ce acoperea exteriorul cladirii Taipei 101 de la etajul 35 pana la etajul 90.