Un barbat si o femeie au fost arestati in Cipru, sub acuzatia ca ar fi furat urna continand cenusa unui tanar suedez, adusa de parintii sai pe insula mediteraneana pentru a o dispersa, transmite AFP care citeaza surse din politie.



Cenusa lui Dennis Bebnarz, care a murit la varsta de 19 ani intr-un accident de masina, in Suedia, se afla intr-o urna in portbagajul masinii inchiriate de parintii sai si a fost furata in timp ce acestia luau masa la un restaurant.

Urna a fost recuperata la putin timp dupa furt, insa a fost desfacuta si o parte din cenusa tanarului lipseste, conform mai multor publicatii locale, scrie Agerpres.

"Ne este imposibil sa sarbatorim Craciunul acasa, fara fiul nostru", a declarat pentru BBC mama lui Dennis, Kinga Bebnarz, de nationalitate poloneza. "Ne-am dorit sa mergem intr-un loc mai cald, pentru a incheia acest an tragic din viata noastra", a adaugat ea.

O femeie in varsta de 35 de ani si un barbat de 44 de ani au fost dusi luni in fata unei instante din Limassol (sud-vest) si au fost plasati in arest pentru patru zile, fiind principalii suspecti in acest ciudat caz de furt.

Politia cipriota a asigurat ca cenusa tanarului suedez va fi returnata cat mai repede parintilor sai, fara a oferi si alte detalii.