Un leopard salbatic a omorat un baietel in varsta de doi ani care se afla in fata locuintei sale dintr-un sat din centrul Nepalului, a anuntat marti un reprezentant autoritatilor locale, citat de DPA.



Baiatul fusese lasat singur afara, luni, cand leopardul s-a napustit asupra lui, a declarat Rudra Prasad Pangeni, ofiter districtual in Tanahu. ''Leopardul l-a tarat un kilometru pe deal si l-a omorat'', a explicat el pentru DPA.

In ultimii doi ani, in districtul Tanahu, peste zece copii au fost gasiti decedati dupa atacurile animalelor, posibil comise de leoparzi salbatici, a precizat ofiterul.

''Multe persoane au migrat la orase. Majoritatea comunitatilor au abandonat agricultura. Acest lucru a provocat dezvoltarea padurilor si a arbustilor, care au contribuit la extinderea habitatului animalelor salbatice", a adaugat el.

Conflictele dintre animale salbatice si oameni s-au agravat in ultimele luni in Nepal, starnind ingrijorari cu privire la siguranta oamenilor care traiesc in apropierea padurilor si a parcurilor nationale, scrie Agerpres.