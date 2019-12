O manastire ortodoxa georgiana de mici dimensiuni construita pe o ambarcatiune aflata in portul olandez din Vlissingen se confrunta cu un viitor incert, dupa ce administratia orasului a emis o dispozitie prin care aceasta este obligata sa plece, pana la 1 martie, relateaza marti Reuters.



Manastirea neterminata este visul staretului Abibos, care a supravegheat timp de doi ani lucrarile de renovare - printre care se numara fresce pictate pe tavanul micii capele - de pe nava redenumita Elia II (Ilia al II-lea), dupa numele conducatorului Bisericii Ortodoxe Georgiene.

Abibos a declarat ca existenta unei manastiri plutitoare, cu spatiu de locuit pentru el si doua maici - sora Elisabeta si sora Nino - este justificata.

Pe de o parte, spune el, ''nu se afla in oras, ci intr-un loc linistit, pentru o viata monahala''. Pe de alta parte, ar permite calugarului si maicilor sa-i intampine ocazional pe credinciosi.

Biserica are cateva sute de membri in Olanda si Belgia, scrie Agerpres.

"Nu putem fi departe de enoriasii nostri", a declarat Abibos care a sperat ca Elia II sa beneficieze de un spatiu definitiv in portul din Vlissingen.

Insa primarul Els Verhage sustine ca orasul a acordat luna de luna permise pentru renovarea ambarcatiunii intelegand ca Abibos va pleca in curand ''pentru a sluji membrii credintei sale''.

''Infiintarea unei biserici in port nu este permisa si ar fi o piedica pentru dezvoltare'', a subliniat Verhage intr-un comunicat. ''Abatele Abibos a fost informat in scris ca nava sa nu mai este binevenita'', se arata in document.

Abibos sustine ca face eforturi pentru ca ambarcatiunea sa fie terminata pana la termenul-limita de 1 martie si cauta optiuni, in timp ce el si maicile sunt gazduiti in Vlissingen, un oras cu 40.000 de locuitori din sud-vestul Olandei. Prin tot ceea ce facem in fiecare zi, incercam sa-l onoram pe Dumnezeu'', a spus el, citat de Reuters.