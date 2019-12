Parintii activistei suedeze Greta Thunberg au fost nevoiti sa faca schimbari in vietile lor pentru a-si ''salva'' fiica mai degraba decat clima planetei, potrivit declaratiilor facute de tatal tinerei, informeaza Press Association.



Svante Thunberg a povestit ca fiica sa in varsta de 16 ani a ''inceput sa se simta rau'' cu trei sau patru ani inainte sa inceapa grevele scolare pentru clima, nu se mai hranea si nu mai comunica cu alte persoane.

Tatal adolescentei a precizat ca el, impreuna cu sotia - cantareata de opera Malena Ernman -, si-a luat liber de la serviciu si a cerut ajutorul medicilor pentru a o ajuta pe Greta sa se simta mai bine.

Svante Thunberg a adaugat ca schimbarile pe care le-au facut in propriile vieti - printre care si decizia acestuia de a deveni vegetarian - i-au dat Gretei energie.

Tatal Gretei a vorbit in cadrul unei editii speciale a emisiunii Today, difuzata de BBC Radio 4, a carei gazda a fost chiar tanara activista.

Citeste si: 10+ transformari care ii uimesc si pe cei greu de impresionat

"Ni s-a parut o idee proasta, doar gandul ca propria fiica se afla in linia intai a unei probleme atat de importante precum schimbarile climatice", a marturisit tatal Gretei referitor la activismul tinerei in domeniul mediului.

"Ca parinte, nu-ti doresti asta"

Svante Thunberg a mai precizat ca au avut mai multe discutii cu Greta inainte ca aceasta sa demareze actiunile, explicandu-i ca va trebui sa faca lucrurile pe cont propriu si sa fie foarte bine pregatita pentru a raspunde la intrebarile care i se vor pune, laudand-o pentru raspunsurile pe care le-a dat.

Domnul Thunberg a mai vorbit si despre problemele pe care fiica sa, diagnosticata cu sindromul Asperger, le-a experimentat din cauza depresiei.

Intrebat cum a procedat sa o faca pe fiica sa sa se simta mai bine, acesta a spus: ''Am petrecut o perioada foarte, foarte indelungata impreuna si am rezolvat lucrurile impreuna''.

Citeste si: Sunt greu de recunoscut: 10+ persoane care au decis sa faca...

Acesta a mai spus ca Greta isi considera parintii ''mari ipocriti'' intrucat erau militanti pentru cauza refugiatilor, mentionand ca fiica sa ii intreba ''Ale cui drepturi le aparati?'' avand in vedere ca parintii nu luau in serios problema climatica, scrie Agerpres.

Tatal Gretei a mai dezvaluit ca sotia sa a fost nevoita sa renunte la calatoriile cu avionul si ''sa faca schimbari drastice in cariera''.

"Ca sa fiu sincer, nu a facut asta ca sa salveze planeta - a facut-o ca sa-si salveze fiica pentru ca si-a dat seama cat de importante sunt aceste lucruri pentru ea, iar apoi, dupa ce a trecut prin aceste schimbari, a vazut cat de mult s-a schimbat, cat de multa energie a capatat".

"Stiam ca este ceea ce trebuia sa fac pentru ca am inteles fenomenele care aveau loc in acea perioada, dar nu am facut asta ca sa salvez planeta, am facut-o ca sa-mi salvez copilul", a mai spus tatal Gretei.

Citeste si: Kelemen Hunor: Urmeaza 5 ani grei, dar sunt convins ca vor urma si...

In ceea ce priveste insultele care ii sunt adresate adolescentei, tatal a spus: "Sincer, nu stiu cum de poate face asta, dar raspunsul ei la ura este ca rade mai tot timpul, i se pare hilar".