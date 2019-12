O britanica de 19 ani a fost gasita vinovata luni pentru faptul de a mintit ca a fost violata in grup de 12 tineri israelieni intr-un hotel din Cipru, informeaza luni DPA si BBC.



Tanara a povestit ca incidentul s-ar fi petrecut in luna iulie in timp ce se afla in vacanta in statiunea Ayia Napa, ceea ce a condus politia la retinerea celor 12 adolescenti.

La cateva zile dupa ce a raportat violul, tanara si-a retras plangerea, iar tinerii au fost eliberati din arestul politiei. De atunci ei s-au intors in Israel, scrie Agerpres.

O instanta din Cipru a declarat-o insa vinovata pentru faptul de a fi mintit in legatura cu cele intamplate, urmand ca sentinta sa fie data pe data de 7 ianuarie, potrivit agentiei de presa cipriote. Tanara risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la un an si o amenda de 1.500 de lire sterline.

Britanica a lansat acuzatia impotriva israelienilor dupa ce a aflat ca unii dintre acestia au filmat-o in timp ce facea sex, a informat presa, citand detalii aparute in cursul audierilor.

Potrivit BBC, tanara a declarat ca politia cipriota a facut-o sa marturiseasca in mod fals ca a mintit despre incident - insa politia neaga acest lucru.

British Press Press Association l-a citat pe avocatul femeii precizand ca hotararea instantei va fi atacata.