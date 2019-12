O femeie in varsta de 30 de ani a devenit a cincea persoana ucisa luna aceasta de tigri in provincia indoneziana Sumatra de Sud, au informat media locale citate luni de DPA.



Portalul de stiri Tribun Sumsel a relatat ca victima, identificata drept Sulistiawati, a fost atacata vineri in apropierea unei bai publice din localitatea Padang Bindu situata in districtul Muara Enim. Trupul ei a fost gasit dezmembrat, nu departe de cladire.

Directorul agentiei pentru conservarea patrimoniului natural din Sumatra de Sud, Genman Suhefti Hasibuan, a declarat sambata ca a primit un raport de la angajatii aflati pe teren in care se confirma atacul.

Mama victimei, Ratemi, a povestit presei locale ca fiica sa a plecat dimineata pentru a merge la baia publica si apoi pe plantatia sa de durian, insa nu a revenit acasa. Ea a povestit ca s-a temut ca fiica ei a fost atacata de un tigru. ''Fratele meu a venit de pe plantatia de cafea si ne-a spus ca s-a intalnit cu un tigru, care avea circa doi metri lungime'', a declarat ea.

Mai multi sateni au plecat sa o caute pe Sulistiawati si i-au gasit trupul dezmembrat, potrivit relatarilor.

La jumatatea acestei luni, un tigru de Sumatra a ucis un agricultor indonezian pe o plantatie de cafea din Sumatra de Sud. Cu o saptamana inainte, un alt agricultor a fost atacat intr-o zona invecinata, in apropiere de Pagaralam.

Luna trecuta, tigrii au sfasiat un agricultor si au ranit grav doi turisti indonezieni, in doua incidente petrecute separat in aceeasi provincie, scrie Agerpres.

Un responsabil al agentiei locale pentru conservarea tigrului de Sumatra, Martialis Puspito, a dat vina pentru aceste incidente pe activitatile umane excesive, care sunt responsabile, potrivit spuselor sale, de distrugerea habitatului acestei specii. ''Nu putem vana tigri pentru ca jungla este habitatul lor, asa ca depinde de oameni sa se tina departe'', a spus el la inceputul acestei luni.

Incidentele dintre animale si oameni sunt frecvente in arhipelagul din Asia de Sud-Est.

Tigrul de Sumatra este in pericol critic de extinctie, potrivit Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (UICN), care estimeaza ca numarul exemplarelor care traiesc in prezent in mediul natural a scazut sub 400.