Trei orci, mamifere marine amenintate cu disparitia, au fost vazute in Stramtoarea Messina, eveniment considerat "o premiera" pentru acest brat de mare aflat intre Peninsula italiana si Sicilia, potrivit asociatiei Marecamp, care a facut acest anunt duminica pe Facebook, informeaza AFP.



Cele trei orci ar fi aceleasi care au fost zarite si in urma cu cateva zile in largul portului Genova (oras din nord-vestul Italiei) si care ar fi parcurs astfel o distanta de 800 de kilometri intr-o saptamana, a declarat Clara Monaco, cercetatoare in biologie marina in cadrul asociatiei Marecamp.

Ele au fost vazute vineri in sudul Italiei de Simone Vartuli, un pescar sportiv in varsta de 25 de ani, care a putut sa ajunga in proximitatea lor in timp ce naviga cu o barca in Stramtoarea Mesina, scrie Agerpres.

"Mai intai mi-a fost frica, pentru ca sunt animale enorme, dar apoi am ramas aproximativ o ora alaturi de ele si am ajuns sa ma aflu chiar foarte aproape, la circa un metru", a dezvaluit el pentru AFP.

"Nu se stie daca orcile au coborat spre Sicilia pentru a gasi hrana sau pentru a se indrepta spre Stramtoarea Gibraltar si apoi spre Oceanul Atlantic si spre Islanda", a precizat Clara Monaco.

"Faptul ca ele se afla in stramtoare reprezinta o problema din cauza importantului trafic maritim din aceasta zona si, deci, a riscului de coliziune cu barci si vapoare", a adaugat aceeasi cercetatoare.

Ea a subliniat ca este important ca oamenii sa nu se apropie prea mult de aceste mamifere, "pentru ca ele sunt foarte stresate".

"Daca le vede cineva, trebuie sa anunte imediat Garda de Coasta, pentru ca noi trebuie sa colectam informatii stiintifice", a mai spus ea.

Orcile sunt mamifere care pot fi observate in toate oceanele si marile terestre, dar care se concentreaza in general in populatii care traiesc in regiunile mai reci.

In Marea Mediterana pot fi intalnite 11 specii de cetacee, inclusiv orci, care sunt in pericol de disparitie, dar si rorquali comuni, casaloti si delfini comuni Indo-Pacific, specii considerate la randul lor vulnerabile.

Amenintarile pentru aceste specii sunt prinderea lor accidentala in plase de pescuit, presiunea turistica cauzata de dorinta oamenilor de a le vedea, zgomotele provocate de forajele petroliere - care poate sa le determine pe aceste vietuitoare sa esueze in masa pe plaje - si traficul maritim ce implica riscuri de coliziune.