Astronauta americana Christina Koch a stabilit sambata un nou record pentru cel mai indelungat zbor in spatiu realizat de o femeie in cadrul unei singure misiuni, dupa ce a petrecut 289 de zile la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), au anuntat reprezentantii NASA, citati de DPA.



Dupa ce a ajuns la bordul ISS pe 15 martie, Christina Koch a doborat precedentul recordul de 288 de zile petrecute de o femeie in spatiu, care fusese stabilit de o alta astronauta americana, Peggy Whitson, retrasa intre timp din activitate.

Reprezentantii NASA au felicitat-o pe Christina Koch prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

"Este un lucru minunat pentru stiinta", a declarat Christina Koch, de la bordul ISS, pentru postul de televiziune CNN. "Vom analiza alte aspecte ale felului in care corpul uman este afectat de microgravitatie pe termen lung si acest lucru este cu adevarat important pentru planul nostru de zboruri viitoare in spatiu catre Luna si catre Marte", a adaugat astronauta americana.

Atunci cand va reveni pe Terra, in luna februarie, Christina Koch va fi petrecut 328 de zile in spatiu, un interval de timp cu doar 12 zile mai scurt decat recordul absolut pentru cel mai indelungat zbor spatial in cadrul unei singure misiuni, stabilit in 2016 de astronautul american Scott Kelly, scrie Agerpres.

Cele mai multe dintre misiunile NASA la bordul laboratorului orbital dureaza aproximativ sase luni.

In octombrie, Christina Koch a doborat un alt record, dupa ce a participat la prima iesire orbitala in afara ISS realizata de un echipaj exclusiv feminin, alaturi de colega ei Jessica Meir.

In timpul misiunii sale la bordul ISS, Christina Koch participa la diverse experimente stiintifice, operatiuni de mentenanta, operatiuni de conectare la ISS a vehiculelor spatiale si iesiri orbitale in afara statiei, potrivit site-ului NASA.