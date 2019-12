International • 28 Decembrie 2019 • 16:18 16:18 Lectura de un minut

Ramasite umane, apartinand probabil unui caiacist in varsta de 70 de ani, au fost gasite in stomacul unui rechin tigru pescuit in largul localitatii Saint-Leu, in vestul insulei franceze Réunion din Oceanul Indian, au anuntat vineri autoritatile citate de agentia AFP.



Rechinul mascul cu o lungime de 3,5 metri, pescuit joi seara, a fost autopsiat vineri dimineata de oameni de stiinta de la Centre de Sécurité Requin (CSR). Potrivit unei surse apropiate acestui caz, au fost gasite doua brate, precum si o bratara. Aceasta din urma a fost identificata de familia unui caiacist disparut la 12 decembrie in laguna Saline (vest), scrie Agerpres. In acest stadiu nu este inca posibil sa se stabileasca daca decesul s-a produs prin inec sau in urma atacului rechinului. O descoperire similara a fost facuta la data de 6 noiembrie, cand o mana si un antebrat au fost gasite in stomacul unui rechin tigru capturat in largul Saint-Gilles (vest). Ancheta a stabilit ulterior ca aceste ramasite apartineau unui turist scotian disparut cu doua zile in urma in timp ce inota in laguna Hermitage (vest). Citeste si: Scotia: Un casalot care a esuat pe o insula avea 100 de kilograme...

