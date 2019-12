Angajati din California ai lantului de restaurante McDonald's au intervenit pentru salvarea unei femei care a mimat din buze "Ajutor" pentru a scapa de un barbat care a amenintat-o cu moartea in Ajunul Craciunului, a anuntat intr-un mesaj publicat pe Facebook Biroul Serifului din comitatul american San Joaquin, citat de DPA.



Femeia a carei identitate nu a fost facuta publica a intrat in restaurantul McDonald's din Lodi, localitate aflata la circa 100 de kilometri est de San Francisco, i-a rugat pe angajati sa sune la serviciul de urgenta 911 si le-a indicat numarul masinii cu care venise, a precizat politia.

Cand a iesit din toaleta si a vrut sa faca o comanda, barbatul suspectat in acest caz, Eduardo Valenzuela, i-a cerut sa foloseasca in schimb serviciul "drive-thru", prin care clientii plaseaza comenzi direct din masina.

Odata ajunsa in fata geamului "drive-thru", femeia aflata la volan a mimat din buze "Ajutor" catre angajatii restaurantului, scrie Agerpres.

Politia a intervenit la fata locului si i-a cerut femeii sa traga pe dreapta. Ea le-a declarat politistilor ca Valenzuela a abuzat-o fizic in trecut, iar in acea zi a amenintat-o cu moartea daca refuza sa il duca cu masina in vizita la rude in Ajunul Craciunului. Politia a precizat ca in masina a fost gasita o arma de foc neinregistrata.

Valenzuela a fost pus sub acuzare pentru amenintare cu moartea, posesie de bunuri furate si detinere ilegala a unei arme de foc.