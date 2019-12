Un membru al trupelor de elita din Marina thailandeza, care a participat la operatiunea dramatica de salvare a celor 12 copii si a antrenorului lor de fotbal ramasi blocati intr-o pestera din nordul Thailandei in vara anului 2018, a murit din cauza unei infectii sangvine pe care a contractat-o in timpul acelei misiuni, a anuntat vineri Marina Regala Thailandeza, citata de Reuters.

Subofiterul Beiret Bureerak a primit tratament medical in ultimul an, insa starea lui de sanatate s-a agravat, a precizat Marina thailandeza intr-un comunicat.

Un alt participant la misiunea de salvare, Saman Kuman, fost scafandru al marinei thailandeze, a murit chiar in timpul misiunii din 2018.

Un antrenor al academiei de fotbal Wild Boars, Ekapol Chanthawong, si 12 adolescenti care faceau parte din echipa de fotbal locala explorau pestera Tham Luang din provincia Chiang Rai pe 22 iunie 2018, in momentul in care precipitatiile abundente aduse de ploile sezoniere au inundat pestera, iar ei au ramas blocati in subteran, potrivit Agerpres.

Tinerii thailandezi au supravietuit timp de noua zile consumand apa care se scurgea pe peretii pesterii, inainte de a fi descoperiti. Mai multi voluntari din lumea intreaga s-au alaturat echipajelor locale de salvare, iar acea misiune extrem de mediatizata s-a incheiat pe 10 iulie, cand toti cei 12 tineri fotbalisti si antrenorul lor au fost adusi, in viata, la suprafata.