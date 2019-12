Un motan disparut in urma cu sase ani a revenit acasa de Craciun, spre bucuria unui cuplu din Marea Britanie, transmite The Independent.



Motanul care raspundea la numele Tabs a disparut in luna februarie a anului 2013, in perioada in care Jude si John Kinloch se pregateau sa se mute.

Proprietarii nu au mai avut nicio veste despre Tabs pana de curand, cand au fost sunati de Lisa Jones, voluntara la un centru pentru salvarea animalelor, care ar fi gasit numele si numarul de telefon al stapanilor pe zgarda felinei.

''Mi-am spus ca pisica are nevoie de ingrijire. Eu am fost persoana fara adapost. Nu as dori nimanui asa ceva, pentru ca stiu cum este'', a spus ea.

La auzul vestii, familia Kinloch nu s-a lasat deloc asteptata, venind imedit sa il ia pe Tabs, in varsta de 19 ani, noteaza romanialibera.ro.

''Nu ne-a venit sa credem cand am primit apelul telefonic. La inceput am crezut ca e o gluma. Apoi, cand a spus numele pisicii, Tabs, am stiut ca nu e (o farsa)'', a declarat Jude, care a tinut sa precizeze ca John ''nu a incetat sa planga'' de cand a disparut Tabs si a pastrat o fotografie cu el pe calculator. ''E ca si cum si-ar fi regasit cel mai bun prieten'', a adaugat ea.

''La 19 ani a facut bine sa fie inca in viata, mai ales tinand cont prin cate a trecut. Cum a supravietuit, habar nu am. Poate ca astepta sa ne vada din nou. Este uimitor. Este intr-adevar o minune de Craciun'', a mai spus Jude.