Un barbat de 63 de ani din Germania a avut o surpriza placuta de Craciun, cand un trecator i-a inapoiat rucsacul plin de cadouri si cu suma de 16.000 de euro, pe care il uitase sub un copac, relateaza AFP.

Trecatorul in varsta de 51 de ani a alertat politia dupa ce a descoperit rucsacul, in apropiere de centrul orasului Krefeld, in vestul Germaniei, cu putin timp inainte de miezul noptii in ajunul Craciunului.

Politia a identificat rapid proprietarul, caruia i-a inapoiat rucsacul si continutul pretios al acestuia.

Barbatul care a descoperit geanta "a refuzat o recompensa pentru ca era Craciunul", a scris politia din Krefeld pe Facebook. "Sunt intr-adevar oameni care fac fapte bune de Craciun", a spus politia.

In Germania, orice persoana care returneaza un obiect gasit poate primi o recompensa in functie de valoarea acestuia. In acest caz, barbatul ar fi putut primi 490 de euro daca ar fi acceptat recompensa.

Postarea politiei care relateaza intamplarea pe Facebook a obtinut rapid peste 1.000 de like-uri si circa 180 de comentarii - unii s-au intrebat care ar putea fi motivele pentru care cineva pleaca cu o suma atat de mare la el.

Un purtator de cuvant al politiei din Krefeld a declarat joi pentru AFP ca, desi este "neobisnuit", proprietarul rucsacului a declarat ca "se simte mai in siguranta" daca ia banii cu el, potrivit Agerpres.