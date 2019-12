International • 26 Decembrie 2019 • 11:53 11:53 Lectura de un minut

Trei membri ai unei familii britanice s-au inecat in piscina unui hotel din Spania in Ajunul Craciunului in timp ce se aflau in vacanta, a informat miercuri presa locala, relateaza dpa.

Accidentul s-a petrecut marti dupa-amiaza in orasul Mijas, in regiunea Costa del Sol din sudul Spaniei, a informat presa, citand autoritatile locale. Cauza producerii accidentului nu este deocamdata clara, a declarat miercuri un purtator de cuvant al politiei, insa o defectiune la pompa piscinei nu a fost exclusa. Familia se afla in Mijas, nu departe de Malaga, de cateva zile. Unul dintre cei cinci membri ai familiei, o fata de 9 ani, a intrat in piscina unde a inceput sa aiba probleme, a anuntat ziarul Sur, citand martori. Tatal fetei, 52 de ani, si fratele ei de 16 ani au incercat sa o salveze, insa toti trei au murit. Conducerea hotelului Club la Costa World a declarat ca angajatii sai si un medic au venit imediat in ajutorul celor trei dupa ce a fost data alarma. Cu toate acestea, incercarile de resuscitare a victimelor au fost zadarnice. Citeste si: Cresterea si educarea copiilor: 10+ conceptii gresite crezute de parin Martorii, in special mama si cel de-al treilea copil al familiei, au primit consiliere psihologica, potrivit site-ului Agerpres.

