Cel putin 11 persoane au decedat si peste 300 au fost spitalizate dupa ce au consumat vin din nuca de cocos in Filipine, printre victime aflandu-se si persoane care participau la o petrecere de Craciun, au precizat luni autoritatile locale si sanitare, potrivit Reuters.

Cazurile de intoxicatie au aparut in Laguna si Quezon, doua provincii situate la sud de Manila, iar toate persoanele intoxicate au consumat lambanog, o bautura populara in aceste regiuni, consumata pe scara larga in timpul sarbatorilor si la petreceri.

Multe persoane au fost spitalizate la indemnul primarului Vener Munoz din localitatea Rizal, Laguna, unde s-au inregistrat decesele, de joi pana duminica.

Starea a doi dintre pacientii aflati in conditie critica s-a imbunatatit, a precizat edilul pentru postul local de radio. Vinul din nuca de cocos consumat de persoanele intoxicate fusese fabricat in localitatea administrata de acesta, a mai adaugat primarul.

Analize de sange si mostre din resturi de lambanog vor fi prelevate si duse la laborator luni, a precizat Ministerul Sanatatii.

"Cu totii aveau o istorie de consum de lambanog", a mai precizat ministerul, referindu-se la persoanele intoxicate.

"O parte din bautura a fost cumparata pentru a fi consumata in timpul liber si la petreceri, iar o alta parte a fost donata de oficiali locali in timpul petrecerii de Craciun".

Productia si vanzarile nereglementate de lambanog sunt un fapt comun in Filipine, unde bautura este fabricata frecvent in mod ilegal, folosind aditivi periculosi.

Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Filipine a avertizat anterior despre pericolele si utilizarea interzisa a metanolului ca aditiv in bauturile fabricate artizanal.

Cu un an in urma, angajati FDA si forte de ordine au fost mobilizate pentru a localiza si a confisca lambanog neinregistrat, ce era vandut in mod direct publicului, vanzatorii riscand sa fie pusi sub acuzare.

Anul trecut, 21 de persoane si-au pierdut viata dupa ce au consumat lambanog, potrivit relatarilor din presa, scrie Agerpres.