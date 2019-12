Lectura sub un minut

Autoritatile franceze au confiscat saptamana trecuta o cantitate de 373 de kilograme de cannabis disimulat prin incarcatura de salata a unui camion frigorific ai carui soferi, un roman si un spaniol, au comparut luni in fata unui tribunal, relateaza AFP.

Valoarea acestor droguri pe piata neagra este estimata la circa 3,7 milioane de euro.

Camionul frigorific a fost supus unui control pe 18 decembrie in localitatea Coulombiers, pe autostrada A10.

Cei doi soferi, ambii in varsta de circa 50 de ani, au afirmat in fata unui tribunal din orasul Poitiers ca nu stiau ca transporta droguri. Procesul lor a fost amanat pentru luna februarie, pana atunci ei urmand sa ramana in arest preventiv, scrie Agerpres.