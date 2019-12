Lectura sub un minut

Actorul Rober de Niro face comentarii acide la adresa lui Donald Trump, care a fost pus recent sub acuzare de Camera Reprezentantilor, spunand despre acesta ca "trebuie sa fie umilit" si ca "este o rusine pentru rasa umana".

"As vrea sa-l vad cu o punga de rahat drept in fata. Sa i se arunce drept in fata, iar poza sa faca inconjurul lumii, iar asta ar fi cel mai umilitor lucru posibil. Trebuie sa fie umilit. Trebuie sa fie confruntat si umilit de oricine ii este opozant. De opozantii sai politici. Trebuie sa il confrunte si (...) sa-l puna la respect", a spus actorul.

"Obisnuiam sa-l fac porc, dar porcii au demnitate. El nu are niciun fel de demnitate, este o rusine pentru rasa umana", a mai adaugat Robert de Niro, potrivit hotnews.ro.