International • 21 Decembrie 2019 • 16:06 16:06 Lectura de 2 minute

Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters.

Fanii faimoasei francize stiintifico-fantastice au fost prezenti in numar mare joi seara in salile de cinema pentru a urmari cel de-al noualea opus al aventurilor legendarului cavaler Jedi intr-o galaxie foarte indepartata. In cinematografele din afara Statelor Unite si Canadei, ''Rise of Skywalker'' a obtinut incasari suplimentare de 59,1 milioane de dolari, potrivit Disney. Lansarea in SUA si Canada, cele mai mari piete de distributie de film din lume, a adus venituri mai slabe decat cele mai recente doua filme din franciza ''Star Wars''. ''The Force Awakens'', lansata in 2015, a obtinut 57 de milioane de dolari in ziua lansarii, iar opusul din 2017, ''The Last Jedi", a incasat 45 de milioane de dolari. Pelicula regizata de J.J. Abrams ar trebui sa incheie saga inceputa de George Lucas in 1977 avandu-l drept protagonist pe tanarul erou Luke Skywalker. Din distributie fac parte Daisy Ridley, John Boyega si Oscar Isaac, interpretand un trio care preia comanda luptei impotriva Primului Ordin. Citeste si: Noua generatie Skoda Fabia va aparea la inceputul anului 2021 Desi parerile criticilor sunt impartite, ''Rise of Skywalker'' este pe placul fanilor. Potrivit site-ului Rotten Tomatoes, 86% dintre persoanele care si-au cumparat bilete au acordat un scor pozitiv filmului, a precizat Disney. La un cinematograf din Hollywood, fani costumati in personajele favorite au participat la un maraton de 24 de ore vizionand toate cele noua filme ale seriei. "Am inceput aventura aceasta cand aveam cinci ani", a declarat Mark Masaoay, unul dintre admiratorii seriei. "Iar 42 de ani mai tarziu, iata-ma. A fost o calatorie uimitoare si pentru ca ma afla aici cu toti cei care sunt pe aceeasi lungime de unda cu mine, fanii, a meritat osteneala". Pana duminica, ''Rise of Skywalker" este asteptat sa se pozitioneze printre premierele cu cele mai mari incasari din toate timpurile. ''Force Awakens'' a generat incasari de 248 de milioane de dolari in primul weekend pe marile ecrane, in timp ce ''Last Jedi'' a obtinut 220 de milioane de dolari. Citeste si: Maserati dezvaluie imagini "sub camuflaj" cu viitorul sau model:... Recordul pentru cele mai mari incasari la o premiera de joi seara apartine ''Avengers: Endgame'', produs de Disney, care a avut premiera in luna aprilie, obtinand 60 de milioane in prima zi si 357 de milioane de dolari la finalul weekendului, o alta suma record, potrivit site-ului Agerpres.

