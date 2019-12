Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca trupul neinsufletit al revolutionarului bolsevic, conservat intr-un mausoleu in Piata Rosie la Moscova, nu trebuie mutat, informeaza AFP, potrivit Agerpres

"In opinia mea, nu trebuie sa ne atingem de el. Cel putin atata vreme cat viata si destinul multor oameni vor ramane legate de el (...) si legate de reusitele trecutului, ale anilor sovietici", a afirmat Vladimir Putin, intrebat in legatura cu acest subiect in timpul conferintei sale anuale de presa.

Problema Mausoleului lui Lenin, inaugurat dupa moartea lui in 1924, este foarte controversata in Rusia, unde Partidul Comunist este prima formatiune a opozitiei in parlament. Potrivit unui sondaj al centrului VTIOM din 2017, mai mult de 60% dintre rusi cred ca trupul neinsufletit al primului lider sovietic trebuie mutat si inhumat.

Joi, Vladimir Putin a criticat insa politica lui Lenin de dupa revolutia din 1917, estimand ca "el nu era un om de stat, ci un revolutionar".

In timp ce guvernul tarist era "foarte centralizat si unit", potrivit presedintelui rus, Lenin a propus "o confederatie cu dreptul de a iesi din ea", unde diferite popoare ale tarii erau "atribuite" unor teritorii.

Citeste si: Rusia a fost exclusa de la Jocurile Olimpice

"Insa repartizarea acestor teritorii nu corespundea intotdeauna locurilor de viata traditionale ale acestor popoare", a afirmat Putin, precizand ca aceasta politica a creat "peste 2.000 de puncte problematice" ce persista astazi "in toata fosta Uniune Sovietica si in Rusia".

De asemenea, Vladimir Putin si-a exprimat regretul ca in timpul Uniunii Sovietice viitorul tarii era legat doar de Partidul Comunist.

"Partidul a inceput sa se scufunde si tara a cazut impreuna cu el (...). Aceasta a fost o eroare fundamentala in constructia statului", a afirmat Putin, facand referinta la destramarea Uniunii Sovietice, la sfarsitul anilor 1980.

Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a criticat si votarea de catre Parlamentul European, in septembrie, a unei rezolutii asupra "memoriei europene", ce pune pe picior de egalitate comunismul si nazismul. "Poti arunca anatema asupra stalinismului (...), insa a pune Uniunea Sovietica si Germania fascista pe acelasi plan?", s-a intrebat retoric Putin, criticand o rezolutie "total incorecta".